Reformierte Gemeinde Radevormwald : Wurstessen erinnert an Reformator

Info

Foto: dpa

Leben Hudlrich (oder Huldrych) Zwingli wurde 1484 in Wildhaus geboren. Sein Vater war ein wohlhabender Bauer. Zwingli studierte Theologie und wurde Pfarrer in Glarus. 1522 wurde mit einem symbolischen Wurstessen – einem Bruch der Fastengebote – die Reformation in Zürich eingeleitet. Zwingli wurde der führende theologische Kopf der reformierten Bewegung in der Schweiz. Er starb in einer Bürgerkriegsschlacht der „Kappeler Kriege“ zwischen den reformierten und altgläubigen Kantonen im Jahr 1531.