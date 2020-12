Freizeit in Radevormwald : Wuppertrail sucht neue Draisinen-Begleiter

Radevormwald Durch einen Trauerfall ist die Zahl der Helfer nun noch geringer geworden. Der Verein kann Unterstützer dringend gebrauchen. Die nächste Saison startet am 7. März.

Gesucht werden Draisinenbegleiter auf Minijob-Basis, die sich in einem flexiblen Stundenkontingent pro Monat für den Verein engagieren und Geld verdienen wollen. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter volljährig sind, körperlich belastbar und auch an Werktagen einsatzbereit sind. Außerdem sollte Spaß an dem Kontakt mit den Fahrgästen der Draisine bestehen und an Arbeit an der frischen Luft.