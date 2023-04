Freizeitaktivitäten in Radevormwald Wuppertrail startet – leicht reduziert

Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich der Verein Wuppertrail darauf ein, dass es auf der Strecke bald enger werden könnte: „Unsere Streckeneigentümer und Vermieter ,Wupperschiene‘ plant an diesen Tagen seine Bahnstrecke für eigene Zwecke mit Zügen zu nutzen“, schreibt Dennis Jaroschek. Die „Wupperschiene“ habe die in Bonn-Beul ansässige „Rhein-Sieg Eisenbahn“ mit der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur beauftragt. Diese habe die Regelung erlassen, das entweder Züge oder Draisinen die Bahnstrecke nutzen können. Diese Regelung wird tageweise angewendet. „Trotz dieser Situation haben wir 102 Fahrtage, mit jeweils zwei oder drei Fahrten pro Tag im Angebot für diese Saison“, kündigt der Vorsitzende an. Niko Bogdanović, Schatzmeister des Vereins Wuppertrail, hatte gegenüber unserer Redaktion bereits Mitte März angekündigt, dass der Beginn der Saison in diesem Jahr sich ein wenig verzögern könnte. Man sei in Gesprächen mit dem Verein „Wupperschiene“ über einen neuen Nutzungsvertrag. Das Verhältnis zwischen den Bahnfreunden und dem Draisinenverein sei allerdings trotz der jeweils eigenen Interessen weiterhin gut und partnerschaftlich.