Flugsport in Radevormwald Streckenfliegergruppe steigt auf in die 2. Bundesliga

Radevormwald/Wuppertal · Erfreuliche Nachrichten gibt es vom LSC Wuppertal: Der Streckenfliegergruppe Wuppertal/Radevormwald ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelungen. Hierzu wurden die Streckenflüge dieser Gruppe, die an den Wochenenden in der Zeit von April bis August durchgeführt wurden, ausgewertet.

29.08.2023, 08:00 Uhr

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga war Grund genug, auf den Erfolg anzustoßen. Foto: Thomas Gerlach Foto: LSC

„Von Anfang an hatte die Mannschaft die Nase vorne“, berichtet Pressereferent Felix Bärenfänger. Neben den Leistungen der Kollegen vom LSV Radevormwald hätten auch die Leistungen der Mitglieder des LSC Wuppertal – Thomas Gerlach, Uwe Herrmann, Achim Dinnebier, Dirk Koburg, Traugott Lambeck und Max Klein – zu diesem Erfolg beigetragen. Als persönliche Bestleitungen erwähnt er die Flüge von Josh Jarosh aus Radevormwald mit 1000 Kilometern, Thomas Gerlach aus Wuppertal mit 900 Kilometern und Max Bernd Klein aus Wuppertal mit 800 Kilometern. „Der Vorstand des LSC Wuppertal beglückwünscht alle, die hierzu beigetragen haben und wünscht auch weiterhin schöne und erfolgreiche Flüge“, heißt es in einer Pressemitteilung. Solche Erfolge würden erheblich zur besseren Wahrnehmung des Flugsports in den Verbänden, den Kommunen und der Öffentlichkeit beitragen, „was letztendlich uns allen wieder zugutekommt. Unseren herzlichen Dank hierfür“, schreibt Bärenfänger.

(rue)