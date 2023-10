Schutzmauern für Beyenburg geplant Hochwasserschutz – mehr freier Stauraum in Wupper-Talsperre

Auch wenn die Lage in Beyenburg besondere Aufmerksamkeit erhält – der Wupperverband will generell den Schutz vor Hochwasser entlang der Wupper verbessern. Ein Schritt dazu ist die geänderte Talsperrensteuerung. „So hält der Wupperverband in den großen Talsperren am Oberlauf der Wupper in den Sommermonaten insgesamt mindestens 4,5 Millionen Kubikmeter Stauraum frei, um Regenmengen noch besser zu puffern. Dies wird mit einer etwas geringeren Wasserabgabe aus der Wupper-Talsperre an die Wupper in den Sommermonaten einhergehen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Wupperverbandes und der Wuppertaler Stadtverwaltung. Der Pegel Krebsöge an der Wupper-Talsperre sei bereits zum Meldepegel umgerüstet worden. Von diesen Verbesserungen sollen die Ortschaften unterhalb der Talsperren profitieren – das gilt auch für die Wupperorte auf dem Gebiet von Radevormwald.