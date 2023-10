Wuppertalbahn in Radevormwald Eisenbahnfreunde sind bei Wilhelmstal aktiv

Im Rahmen des Wiederinbetriebnahmeprozesses der Wuppertalbahn wurden vor einigen Wochen auch die Bahnübergänge im Rahmen einer so genannten Verkehrsschau überprüft. Dabei finden sich Beteiligte der Straßenverkehrsbehörden, der Bahn, sowie von Polizei und Aufsichtsbehörden ein und prüfen die Verkehrssicherheit. Hierbei sei noch einmal an verschiedenen Stellen Handlungsbedarf entdeckt worden, erläutert Müller. „So ist es aktuell so, dass heutzutage aus Sicherheitsgründen die Seitenränder der Bahnübergangsbefestigungen mit Fahrbahnmarkierungen auszustatten sind.“ Die Bahnübergänge der Wuppertal haben diese Markierungen noch nicht. Die Vereinsmitglieder haben nun damit begonnen mit Spezialfarbe an den Fahrbahnen bzw. Fußwegen der Bahnübergänge zwischen Beyenburg und Öhde Markierungen aufzubringen. „Um auch im Dunkeln gut sichtbar zu sein, bietet diese Farbe Refklexionseigenschaften. Bevor die Markierungen jedoch lackiert werden können muss erstmal der Asphalt gesäubert und später die Markierungen abgeklebt werden“, so Müller. An einem Arbeitstag konnten hier vier von acht Bahnübergängen bearbeitet werden.