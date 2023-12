Eisenbahnstrecke auf Radevormwalder Gebiet Wupperschiene erneuert Wilhelmstaler Brücke

Für die Anwohner der Bahnstrecke in den Wupperorten hatte es jüngst erneut eine Überraschung gegeben. In den vergangenen Monaten waren zwar schon zu verschiedenen Zeiten Bauzüge auf den lange verwaisten Gleisen unterwegs gewesen. Doch Mitte des Monats stand am Bahnhof Dahlerau unvermutet eine Diesellok der Baureihe 225. Auch die Mitglieder der Wupperschiene waren von dieser Stippvisite überrascht worden, teilt Fabian Müller mit: „Aktuell finden im Raum Solingen/Remscheid Gleisbauarbeiten statt. Da die Bauarbeiten so komprimiert sind, müssen hierfür auch Güterwagen in entsprechender Größenordnung abgestellt werden. Da die Gleiskapazitäten für so ein großes Wagenaufkommen in so kurzer Zeit in den Solinger, Remscheider und Wuppertaler Güterbahnhöfen nicht mehr ausreichend sind, gab es hier Probleme bei der Wagenzuführung für die Baustelle.“