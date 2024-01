Bahnstrecke in Radevormwald Wupperschiene beendet Brückenarbeiten

Der Verein Bergische Bahnen/Wupperschiene hat die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke in der Ortschaft Wilhelmstal abgeschlossen. Das teilt der Verein auf seiner Webseite mit. In einem Kraftakt hätten die Mitglieder zwischen Weihnachten und Neujahr die Erneuerungsarbeiten an den beiden Randwegen der Brücke abgeschlossen. „Diese sind nun komplett aus GFK-Platten erstellt und wieder sicher begehbar“, teilt Vereinsmitglied Fabian Müller mit.