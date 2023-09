Bahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal Freie Sicht für den künftigen Zugverkehr

Das Wetter hält sich noch an diesem Vormittag. Eigentlich hat der Wetterbericht Gewitter vorhergesagt, doch es ist noch trocken, wenn auch schwül. Ein süßlicher Pflanzengeruch liegt an der Bahnstrecke bei Kemnabrücke in der Luft, der sich noch verstärkt, als Gerhard Blüther sich anschickt, mit seinem Schneidegerät den dichten Bewuchs neben den Gleisen zu stutzen. Die Mitglieder der Wupperschiene sind in diesen Tagen wieder einmal dabei, die Strecke zwischen Radevormwald und Wuppertal freizuschneiden. Seit der Verein die aktuell nicht befahrene, 14 Kilometer lange Strecke im Jahr 1994 erworben hat, gehört das Mähen und Schneiden dazu.