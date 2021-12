Corona-Pandemie in Radevormwald : Wupperaner aktuell ohne Testangebot

Drei Möglichkeiten, einen zertifizierten Test zu machen, gibt es derzeit im Stadtgebiet – alle konzentrieren sich im Stadtkern. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Radevormwald Mit den neuen Corona-Bestimmungen ist der Testdruck höher geworden, doch Einwohner der Wupperorte haben vor Ort keine Möglichkeit, einen zertifizierten Test durchzuführen. Ohne diesen kann man nicht einmal den Bus nehmen.

Vor einigen Monaten sah es noch so aus, als würden die Corona-Schnelltest-Stationen überflüssig werden. Doch die Lage hat sich wieder geändert. Die Inzidenzen sind hoch und es droht eine Welle der neuen, offenbar noch ansteckenderen Omikron-Variante. Auch Geimpfte und Genesene müssen ab sofort in NRW häufiger einen negativen Schnelltest vorweisen, so beim Besuch von Fitnessstudios, Schwimmbädern und Wellness-Angebote sowie beim gemeinsamem Singen von Chören.

Die Teststation am Wuppermarkt steht den Radevormwaldern inzwischen nicht mehr zur Verfügung. Foto: Flora Treiber

Michael Ruhland wohnt in den Radevormwalder Wupperorten. Er meldete sich bei unserer Zeitung, weil es vor Ort derzeit keine kostenlose Testmöglichkeit gibt. „Wir bräuchten ein solches Angebot für die Wupperorte“, bekräftigt er. Es könne nicht sein, dass die Bewohner in den Ortschaften im Tal fast 15 Kilometer fahren müssten, um einen Test in einer zertifizierten Station zu machen. „Das betrifft ja auch Schüler, die derzeit, in den Ferien, auch nicht regelmäßig getestet werden“, schildert Ruhland das Problem. Wenn diese nun beispielsweise ins Schwimmbad wollten, brauchen sie auch einen Test.

Info Neue Variante bei Tests schwerer nachweisbar? Omikron-Problem Die Schnelltests – auch bekannt als Antigen-Tests – erkennen eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante laut US-Gesundheitsbehörden vermutlich nicht so gut wie frühere Varianten. Bei einigen der Tests werden in den USA die Benutzer beispielsweise angewiesen, zwei Tests im Abstand von einer bestimmten Zeitspanne durchzuführen, um einen negativen Befund zu bestätigen.

Dabei gab es vor einigen Monaten noch eine Teststation in den Wupperorten, am Wuppermarkt in Vogelsmühle. Nun gibt es laut der Übersicht des Oberbergischen Kreises noch drei offizielle Testzentren im Stadtgebiet: die Bergische Apotheke an der Kaiserstraße 106, der Coronapoint an der Schlossmacherstraße 10 und das „Sun One“ Sonnenstudio, ebenfalls an der Kaiserstraße, Hausnummer 111 – alle also im Radevormwalder Stadtkern.

Laut Iris Trespe, Sprecherin der Oberbergischen Kreises, wird aktuell auch keine Eröffnung eines neuen Testzentrums in den Wupperorten vorbereitet: „Dazu liegen uns keine Erkenntnisse vor.“

Das wundert Petra Ebbinghaus, Mitglieder der Fraktion der Alternativen Liste: „Wir hatten bereits vor drei Wochen über dieses Thema mit dem Bürgermeister gesprochen.“ Die Verwaltung habe auch signalisiert, dieses Thema bald anzupacken.

Dass dies nötig ist, daran haben die Fraktionsmitglieder der Alternativen Liste keinen Zweifel: „Wie sollen denn Bürger aus den Wupperorten, die kein Auto haben, nach Radevormwald zum Testzentrum kommen? Um in einen Bus einzusteigen, braucht man doch einen zertifizierten Test“, schildert Petra Ebbinghaus das Problem. Ein Schnelltest aus der Apotheke werde nicht akzeptiert.