Martinsumzug in den Wupperorten Laternen und Kinderaugen leuchten um die Wette

Lange hat Melina an ihrer bunten Laterne gebastelt. Mindestens drei Tage lang saß sie in der Schule an ihrem kleinen bunten Kunstwerk, eine viereckige Laterne mit schwarzen Kanten und bunten Fenstern. Auch Mary-Lou hat sich mit ihrer Alien-Laterne viel Mühe gegeben. Die drei großen Kulleraugen sitzen bombenfest am oberen Rand. Luna hat sich ein pinkfarbenes Kätzchen-Gesicht als Laterne gebastelt. Sie freut sich vor allem darauf, gleich mit ihren Freundinnen hinter der Kapelle und St. Martin herzulaufen und mitzusingen. Auch Papa Imo (36) steht in den Startlöchern. „Ich gehe schon mein ganzes Leben hier mit. Für mich ist das einfach eine Tradition“, erzählt der Vater. Er schätzt vor allem das familiäre Ambiente. Auch Hendrik (36), Papa von Mary-Lou und Melina, ist schon als Kind beim Martinszug auf der Keilbeck mitgelaufen. Seit Kurzem lebt die kleine Familie wieder in den Wupperorten, und seitdem gehen auch seine Töchter beim Martinszug mit. Das usselige Wetter an diesem späten Nachmittag hält offenkundig niemanden davon ab, am nunmehr 72. Martinszug teilzunehmen.