Radevormwalder Ortschaften Wupperkonferenz tagt wieder im März

Die Wupperkonferenz als Plattform für die Akteure und Initiativen in den Ortschaften war im Rahmen des Quartiermanagements für die Wupperorte erstmals zusammengetreten. Federführend war damals der Quartiermanager David Truszczynski. In dieser Runde konnten sich die Wupperaner untereinander und mit Vertretern der Stadt austauschen. Mit dem Auslaufen des Quartiersmanagements Ende 2022 ist die Organisation in die Hände eines ehrenamtlichen Gremiums gelegt worden.