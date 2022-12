Musik in Radevormwald Weihnachtsklänge im Tal der Wupper

Für Musiker ist die Advents- und Weihnachtszeit eine besondere. Keine andere Saison im Jahr lässt sich so schön klanglich einfangen und ausdrücken, wie diese. Entsprechend reich ist das Repertoire an Weihnachtsmusik, sowohl kirchliche als auch weltliche. Kein Wunder also, dass zu dieser Zeit, landauf- und abwärts, überall Weihnachtskonzerte gespielt werden. Ein besonderes fand am vergangenen Sonntag, am dritten Advent, in Vogelsmühle statt.