Tierwelt in Radevormwald : Biber-Familie nach Hochwasser nur noch zu viert

Radevormwald 2021 war auch für die Biber aus Beyenburg ereignisreich. Ihr Bau hat der Flut standgehalten. Zwei der Jungtiere wurden jedoch seitdem nicht mehr gesehen. Kameramann Ralf Steinberg hat die tierische Familie durch das Jahr begleitet.

Heiligabend in der Flutkirche Unterburg : Präses feiert Weihnachten in Burg

Tiere in Radevormwald : Wilde Tiere in Wäldern und Siedlungen

In einem bemerkenswerten Zustand war die Biberburg nach dem Hochwasser. Während viele Menschen ihr Zuhause nach dem Starkregen in Deutschland verloren haben oder große Schäden zu beklagen hatten, mussten die Biber nur einige Äste ergänzen und manche Stellen neu abdichten. Die Biberburg hat der Flut standgehalten. „Biber sind wahnsinnig tolle Architekten. Die Biberburg wird jedes Jahr etwas größer und entwickelt sich weiter“, sagt Ralf Steinberg.

Seine Beobachtungen teilte er in diesem Jahr zum ersten Mal bei einem digitalen Treffen mit den Menschen und Organisationen, die sich für die Biberentwicklung in den Gewässern im Bergischen Land interessieren. Vier Biologische Stationen, der Wupperverband und private Naturschützer haben an dem Treffen teilgenommen. „Wir wollen uns regelmäßig austauschen und auch Probleme besprechen, die durch die Biber entstehen können. Die Biber fällen ordentlich und können in kleinen Gewässern, zum Beispiel in der Uelfe, auch zu Problemen führen“, sagt Ralf Steinberg. Etwa, wenn sie kleine Gewässer stauen und zum Beispiel landwirtschaftlich genutzte Flächen unter Wasser setzen.