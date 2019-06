Gewässer in Radevormwald : Natur erobert sich die Wupper und ihre Zuflüsse zurück

Radevormwald Die Gewässerqualität im Gebiet des Wupperverbandes wird immer besser. Bei der Erfüllung der EU-Wasserrichtlinie ist die Region vorbildlich.

Grundlage ist die im Jahr 2000 verabschiedete EU-Wasserrahmenrichtlinie verabschiedet. Deren Ziel ist, alle Gewässer in ganz Europa zu schützen und bis 2027 den guten Zustand zu erreichen. Der Wupperverband hat in den Jahren 2008 bis 2018 ein erstes Maßnahmenprogramm mit einem Budget von acht Millionen Euro aufgelegt, teilweise vom Land mit bis zu 80 Prozent gefördert.

In diesem Zeitraum hat der Verband rund 180 Maßnahmen umgesetzt, von Forschungsprojekten über Kartierungen, zum Beispiel der Laichgrubenkartierung, bis hin zu Renaturierungen. Begradigte, befestigte oder verrohrte Bachläufe haben wieder ein natürliches Bachbett erhalten. An der Wupper wurden Befestigungen entfernt, die Struktur mit Steinen und Inseln verbessert oder an Wehren und Hindernissen eine Durchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen geschaffen. Auch die Uelfe auf Radevormwalder Gebiet profitierte von diesen Maßnahmen, ebenso Fließgewässer wie Morsbach und Dhünn. Am Beyenburger Stausee wurde der große Fischaufstieg angelegt. So sollen auch die Gewässer am Oberlauf für seltene Arten wieder erreichbar werden.