Wupperverband fördert regenerative Energie : Wupper-Talsperre erhält zweite Wasserkraftanlage

Der Blick vom Damm der Wupper-Talsperre in Richtung Hochwasserentlastung – links das Krafthaus, in dem sich die bestehende Wasserkraftanlage befindet und rechts das Baufeld für die neue Anlage. Die neue Anlage wird unterirdisch eingebaut. Foto: Wupperverband

Krebsöge Die neue Anlage in Krebsöge ergänzt die bestehende Wasserkraftanlage aus dem Jahre 1987. Das Projekt soll im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Es ist soweit: Die Wupper-Talsperre wird mit einer weiteren Wasserkraftanlage ausgestattet (BM berichtete). Die neue Anlage wird etwa eine Million Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren. Das entspricht etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 290 Vier-Personen-Haushalten. Insgesamt werden an der Wupper-Talsperre dann im Schnitt sechs Millionen Kilowattstunden „grüner Strom“ produziert, die ins Netz eingespeist werden, teilt der Wupperverband mit, der die Anlage aufbaut.

Die neue Anlage ergänzt die bestehende Wasserkraftanlage, die 1987 in Betrieb genommen wurde, optimal: „Anders als die alte Anlage kann sie einerseits auch bei geringem Wasserabfluss regenerativen Strom erzeugen. Und andererseits kann sie bei großen Wassermengen hinzugeschaltet werden. Dies macht die regenerative Energie auch in Zeiten des Klimawandels mit sehr wechselnden Wasserressourcen zukunftsfähig“, berichtet Sprecherin Ilona Weyer. Der Wupperverband fördere durch das Projekt die Reduzierung von CO2 und leiste so einen Beitrag zum Klimaschutz. Etwa zwei Millionen Euro investiert der Verband hierfür.