Stadtteilentwicklung in Radevormwald Er nimmt Abschied von den Wupperorten

Der Quartiersmanager verlässt die Wupperorte somit in einer Situation, in der sich neue Strukturen noch entwickeln müssen. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, dass im Bürgertreff am Siedlungsweg, der gerade baulich fit gemacht wird, regelmäßig Sprechstunden für die Bürger zu verschiedenen Themen stattfinden sollen. Doch die Rolle des Koordinators und „Kümmerers“ muss neu gefüllt werden. Neben Rosemarie Kötter will auch Jochen Pries, der Leiter des Jugendzentrums „Life“, hier aktiv werden.