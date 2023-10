Wupperorte in Radevormwald Mehr Mobilität für die Wupperaner?

Ansonsten habe es in der Runde kaum kritische Töne gegeben. Ein paar offene Wünsche der Wupperaner gebe es freilich noch, so sei die Einrichtung von Fahrradständern vor dem Bürgerzentrum angeregt worden. Ein weiteres Thema: Das Aufstellen von Mitfahrerbänken. Dort können sich Bürger hinsetzen und somit signalisieren, dass sie eine Mitfahrgelegenheit suchen, beispielsweise von den Wupperorten in die Stadt. Gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, kann diese Idee, die in vielen Städten in NRW bereits angeboten wird, Vorteile bringen. In der Ortschaft Honsberg war eine solche Bank bereits vor Jahren aufgestellt worden, umgesetzt durch die dortige Dorfgemeinschaft.