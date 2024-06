Bauausschuss in Radevormwald Wupper-Kita kann wohl im August im Neubau starten

Da die Heizung jederzeit ausfallen könnte und man die Kinder im Winter nicht in der Kälte sitzen lassen wolle, schlägt die Verwaltung einen Austausch vor den kalten Monaten vor. Kosten: 75.000 Euro. Eine Investition, für die sich Kämmerer Simon Woywod deutlich aussprach. Was in Zukunft mit dem Gebäude passiere, sei zwar noch nicht klar. Allerdings könne man die Kinder nicht frieren lassen. Der Ausschuss sprach sich einstimmig für den Austausch aus.