Wupperorte in Radevormwald Wupper-Bürgerverein besteht seit 15 Jahren

Ein besonderer Höhepunkt der vergangenen 15 Jahre sei für Riese das zehnjährige Jubiläum gewesen, das 2019 noch groß und über zwei Tage lang an der Grundschule Wupper gefeiert wurde. Alljährlich wiederkehrende Aktivitäten wie die Aufräumaktion, der Tag des Nachbarn oder zuletzt der Lange Tisch seien an der Wupper ebenfalls sehr erfolgreich. Riese würde gerne noch ein drittes Ortseingangschild bei Herbeck realisieren, Augst-Hedderich könnte sich in Kooperation mit der Kirchengemeinde etwa, ein größeres Angebot für Kinder und Senioren vorstellen, wie etwa regelmäßige Spielenachmittage. „Ich schaue sehr optimistisch in die Zukunft und glaube, dass wir auch den 30. Geburtstag des Vereins feiern werden.“