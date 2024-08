Wupperorte in Radevormwald Bürgerverein bedankt sich bei den Helfern

Auch in Zukunft hoffe er auf Unterstützung vieler Menschen, damit die geplanten Veranstaltungen, wie die Aufräumaktionen an der Wupper, das Nachbarschaftsfest mit Tauziehen sowie den Adventsmarkt, oder das Rasenmähen und Freischneiden an der Wupperaue, das Reinigen der Stelen mit Infotafeln auf der Kinderwagenchaussee und die Kontrolle des Bücherschrankes an der Wupper-Apotheke wieder so erfolgreich gelingen könne wie in der Vergangenheit.