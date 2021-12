Bescherung für Bewohner von Haus Thiele : Wunschbaumprojekt in den Wupperorten

Radevormwald Die Wunschbaum-Aktion mit Wunschzetteln von Bewohnerinnen und Bewohnern des Alten-und Pflegeheims Haus Thiele war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Alle Wünsche wurden erfüllt.

(s-g) Andere Menschen eine Freude zu machen, dafür bietet sich die Weihnachtszeit besonders an. So stand auch in diesem Jahr im Foyer des ehemaligen Gemeindehauses der Evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau – inzwischen umgewandelt zum städtischen Bürgerzentrum Wupper – der Wunschbaum mit Wunschzetteln von Bewohnerinnen und Bewohnern des Alten-und Pflegeheims Haus Thiele, das sich ebenfalls am Siedlungsweg in der Ortschaft Dahlerau befindet.