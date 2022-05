Sana Krankenhaus Radevormwald : Würstchen und Pizza zum „Tag der Pflege“

Radevormwald Das Sana Krankenhaus wollte den Krankenschwestern und Krankenpflegern für ihren unermüdlichen Einsatz danken und überlegte sich eine ganz besondere Aktion.

In den vergangenen Tagen gab es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auf den „Tag der Pflege“ hinzuweisen. Ob Autocorso oder Banner – an vielen Stellen in den Städten im Oberbergischen Kreis wurden die Menschen an die wichtige Arbeit der Pflegenden erinnert. Im Sana Krankenhaus in Radevormwald hatte sich die Betriebsleitung ein ganz besonderes und leckeres Dankeschön ausgedacht: Grill-Würstchen am Tag – und Pizza für die Nachtschicht.