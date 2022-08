Sanierungsarbeiten in den Radevormwalder Wupperorten : Wülfingstraße ab Mittwoch gesperrt

Wupperorte Grund für die Baumaßnahme sind Arbeiten an der Stützwand an der Einmündung zur Landstraße 414. Die Umleitung erfolgt über Schnellental (Grünentaler Straße) bis zur Landstraße 81 (Hardtstraße), auch als „Kinderwagen-Chaussee“ bekannt.

Die Vollsperrung der Wülfingstraße beginnt am Mittwoch, 10. August, und dauert voraussichtlich bis Ende September. „In dieser Zeit wird der betreffende Straßenabschnitt komplett für Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Ebenso ist in dieser Zeit der Spielplatz Schnellental komplett gesperrt“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Des Weiteren werde in der Wülfingstraße vor den Häusern Nr. 1, 3, 5 ,7 und 9 ein Parkverbot eingerichtet. Die Stadt bittet die Bürger um Verständnis für die Unannehmlichkeiten während der Bauphase. Bei Fragen können sich Anwohner an das Tiefbauamt wenden, ☏ 02195 606-171. Die Arbeiten an der Böschung sind notwendig, weil bereits im Jahr 2017 Mängel an der Stützmauer festgestellt wurden. Der Randbereich der zur L 414 ansteigenden Straße wurde mit Baken gesichert, außerdem eine Baustellenampel eingerichtet, die bei den Anwohnern auf viel Zuspruch stieß und möglicherweise eine dauerhafte Einrichtung werden soll.