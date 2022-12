Baustelle in Radevormwalder Wupperorten Wülfingstraße wieder für Verkehr freigegeben

Diese Nachricht wird für große Erleichterung in den Wupperorten sorgen, vor allem in der Ortschaft Dahlerau: Die Bauarbeiten an der Wülfingstraße sind abgeschlossen. „Die Wülfingstraße ist wieder freigegeben und die mobile Ampelanlage ist auch wieder in Betrieb. Die Umleitung über das Schnellental ist gesperrt. In den kommenden Wochen werden noch wenige Restarbeiten während des laufenden Betriebs durchgeführt“, teilte Flora Treiber, Referentin der Radevormwalder Verwaltung, am Freitagvormittag mit.