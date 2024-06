Industriegeschichte in Radevormwald Wülfingmuseum veranstaltet wieder einen Aktionstag

Die Geschichte der Tuchindustrie in den Radevormwalder Wupperorten reicht Jahrhunderte zurück. Es war im Jahr 1674, als die ersten Mitglieder der Familie Wülfing sich mit Wollstoffen beschäftigten, so berichtet der historische Rückblick auf der Webseite. Damals war der Sitz der Firma noch in Lennep. Auch die Familie Hardt, die ebenfalls für die Industriegeschichte im Tal der Wupper sehr bedeutend werden sollte, startete damals in Lennep. Mit dem Paar Anna Wülfing und Johann Engelbert Hardt verbanden sich die Tuchdynastien auch familiär. Ab 1774 nannte sich das Unternehmen Johann Wülfing und Sohn.