Neustart nach der Corona-Pandemie : Wülfingmuseum öffnet mit Aktionstag

Radevormwald Der Trägerverein ist der Stadt dankbar, die während der Pandemie Kosten übernommen hat. Am Aktionstag 4. Juli ist der Eintritt für Besucher frei. Auch das Café ist wieder geöffnet.

(trei) Das Wülfingmuseum will am 4. Juli mit einem Aktionstag öffnen. Noch ist das Museum aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, aber die Vorbereitungen für die Wiederaufnahmen des Betriebs laufen. „Wir sind derzeit damit beschäftigt, die Nachverfolgung der Besucher mit der Luca-App vorzubereiten. Außerdem stellen wir unser Kassensystem um, damit man in Zukunft auch bargeldlos bezahlen kann. Das ist in der Pandemie beliebter geworden“, sagt Gerd Neumann aus dem Vorstandsteam des Museums.

Für den Aktionstag am 4. Juli von 11 bis 17 Uhr ist der Eintritt allerdings frei. Außerdem wird an diesem Tag die historische Dampfmaschine laufen und auch die Weberei ist in Betrieb. In den einzelnen Abteilungen des Museums stehen die Fachleute, wie an anderen Aktionstagen des Vereins, für Fragen zur Verfügung. „Wir wollen, dass unsere Besucher einen schönen Tag haben und mit uns die Wiedereröffnung feiern“, sagt Gerd Neumann.