Ortschaft in Radevormwald : Wohnwagen gerät in Brand – Polizei ermittelt

Radevormwald Die Einheit Herkingrade wurde um 23.08 Uhr in der Nacht zu Sonntag alarmiert. Zunächst wurde ein Pkw-Brand gemeldet, doch stellte sich vor Ort die Sachlage anders dar. Nun wird die Brandursache gesucht.

Zu einem Brand in der Ortschaft Eistringhausen wurden in der Nacht zu Sonntag Einsatzkräfte der Feuerwehr gerufen. Der Alarm ging gegen 23.08 Uhr ein, die Rede war zunächst von einem brennenden Pkw.

Personenschäden gab es durch das Feuer nicht. Wie das Gefährt in Brand geraten konnte, ist noch unklar. Wie die Oberbergische Polizei am Montag mitteilt, wird in dieser Sache noch ermittelt, in den kommenden Tagen werde der Wohnwagen in Augenschein genommen.