Präventive Hilfe auch in Radevormwald : Gemeinsam gegen Wohnungslosigkeit

Präventive Hilfe auch in Radevormwald

Radevormwald/Oberberg Das Erfolgsprojekt unter dem Titel „Präventive Hilfen für Menschen im Wohnungsnotfall im Oberbergischen Kreis“ wird weitergeführt und ist finanziell gesichert. Auch in Radevormwald gibt es eine Beratungsstelle im Caritashaus.

Menschen, denen aufgrund einer schwierigen Lebenslage der Wohnungsverlust droht, haben die Möglichkeit, im Oberbergischen Kreis schnell Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Mit dem Erfolgsprojekt „Präventive Hilfen für Menschen im Wohnungsnotfall im Oberbergischen Kreis“ wurde vor drei Jahren ein innovatives Beratungssystem entwickelt, dass direkte und unbürokratische Hilfen versprach. Das Modellprojekt erwies sich auch in Radevomwald iund Hückeswagen als erfolgreich und geht nun nach drei Jahren in die Regelfinanzierung.