Einsatz in Radevormwald Brand in einem Wohnhaus in Bergerhof

Die Feuerwehr in Radevormwald ist am frühen Sonntagabend zu einem Feuer an die Kölner Straße im Ortsteil Bergerhof gerufen worden. Wie der stellvertretender Wehrführer Theo Aldermann mitteilt, gab es einen größeren Brand in einem Wohngebäude. Menschen kamen nicht zu Schaden, nach dem jetzigen Wissensstand befanden sich die Bewohner in Urlaub, als der Brand ausbrach.