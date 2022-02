Warnung vor Unwetter in Radevormwald : Wochenmarkt am Samstag fällt wegen Sturmwarnung aus

Radevormwald Orkanartige Böen sollen von Freitag auf Samstag übers Land ziehen. Damit keine Besucher und Beschicker gefährdet werden, hat die Stadtverwaltung entschieden, den Markt abzusagen.

Der Wochenmarkt in Radevormwald, der üblicherweise am Samstagvormittag auf dem Markplatz in der Innenstadt stattfindet, wird ausfallen. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagvormittag mit. „Für die Region ist ab Freitag, 16 Uhr, bis zum Wochenende Sturmwarnung mit orkanartigen Böen angesagt“, begründet die Stadt diesen Schritt. So sollen Risiken für Marktbesucher und -beschicker vermieden werden.