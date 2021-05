Einzelhandel in Radevormwald : Nachhaltige Mode nach Maß

Einzelhändler Sascha Günther in seinem Ladenlokal in der Radevormwalder Innenstadt. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Sascha Günther verkauft in einem Befeni-Geschäft an der Kaiserstraße Hemden und Blusen mit transparenten Produktionswegen. Damit will sich der Laden absetzen von einer Modekultur, in der vieles weggeworfen wird.

Sascha Günther hat seinen Befeni Point an der Radevormwalder Kaiserstraße vor zwei Jahren eröffnet. Befeni ist ein Mode-Unternehmen, das über freie Berater Maßhemden- und Blusen verkauft und dabei auf Nachhaltigkeit achtet.

Nach zwei Jahren in Radevormwald hat Sascha Günther sich einen Namen gemacht und kann bestätigen, dass es auch in Kleinstädten Interessenten für maßgefertigte Kleidungsstücke gibt, die auf Nachfrage angefertigt werden. Ob es für Mode nach Maß überhaupt Abnehmer in einer Kleinstadt gibt, stand bei der Neueröffnung nämlich längst nicht fest. „Ich bin selbstständiger Partner des Unternehmens und habe mir meinen Kundenstamm in und um Radevormwald aufgebaut. Meine Kunden kommen nicht nur aus der Industrie. Auch junge Menschen haben, zum Beispiel pünktlich zum Abitur, Interesse an Hemden auf Maß. Eigentlich kommen meine Kunden aus allen Branchen und Lebensumständen“, sagt der gebürtige Radevormwalder.

In dem Ladenlokal an der Kaiserstraße nimmt er die Maße seiner Kunden und wählt mit ihnen zusammen die Stoffe für die Hemden oder Blusen aus. Für Sascha Günther ist diese Arbeit Leidenschaft. Als kleiner Junge hat er davon geträumt Modedesigner zu werden und hat eigene Skizzen angefertigt.

Dass immer mehr Menschen nachhaltige Mode priorisieren, ist auch in der bergischen Kleinstadt zu spüren. „Wir produzieren nach Auftrag und sind damit deutlich nachhaltiger. In der Fast-Fashion-Industrie wird sehr viel Überschuss produziert, der weggeschmissen und verbrannt werden muss. Das gibt es bei Mode auf Maß nicht.“

Obwohl Sascha Günther das Geschäftskonzept immer wieder erklären muss, stößt er damit in Radevormwald auf offene Ohren. „Die Stoffreste, die bei der Produktion anfallen, werden zum Beispiel für Kissenbezüge genutzt oder andere Accessoires. Wichtig ist auch die direkte Wertschöpfungskette ohne Zwischenhändler“, sagt der Radevormwalder. Produziert werden die Kleidungsstücke von Nähern in Bangkok, denen man direktes Trinkgeld zukommen lassen kann. Transparente und nachhaltige Produktionswege liegen im Trend und davon profitiert auch der Befeni-Point in Radevormwald. Sascha Günther ist zuversichtlich in diesem Jahr sein 1000stes Hemd zu verkaufen.

In Radevormwald und Hückeswagen gibt es insgesamt sechs Befeni-Berater, die das Bergische Land für Modeproduktion auf Bestellung begeistern.

(trei)