Kulturkreis in Radevormwald : „Schöne Bescherungen“ auf der Bühne des Bürgerhauses

Radevormwald Einen skurriler Blick auf Weihnachten in der Familie wirft das Stück „Schöne Bescherungen“ vom britischen Komödienmeister Alan Ayckbourn. Das Rheinische Landestheater führt das Stück nun im Bürgerhaus auf.

() Alan Ayckbourne ist einer der bekanntesten Komödienautoren der englischsprachigen Welt, erfolgreich beim Publikum und zugleich von den literarischen Kritikern hochgelobt. Einige seiner Stücke wurden auch verfilmt. Passend zur Jahreszeit führt das Rheinische Landestheater in Neuss nun Ackbourns Stück „Schöne Bescherungen“ auf, am Mittwoch, 20. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Eine Einführung zu dem Stück findet um 19.10 Uhr im Foyer statt.

Onkel Bernard baut sein Puppentheater auf. Es muss schon wieder Weihnachten sein. Im Haus von Neville und seiner Frau Belinda versammelt sich zu Fest der Liebe, was man heute Familie nennt: Eddie kümmert ich nicht um seine Kinder, was seine erneut schwangere Ehefrau Pattie schier zur Verzweiflung treibt. Onkel Harvey will den Kindern echte Gewehre schenken, und Nevilles Schwester Phyllis betrinkt sich in der Küche, anstatt das Festtagsmenü zu kochen, währen ihr Mann Bernard besagtes – von allen gehasstes – Puppentheater vorbereitet. Höhepunkt dieses grotesken Familienfestes ist die Ankunft des neuen Freunds von Belindas Schwester Rachel, eines Schriftstellers. Die Erwartungen liegen hoch, die Nerven blank und die Katastrophe nimmt ihren Lauf.