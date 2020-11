Wirtschaftsförderung in Radevormwald : WFG soll bis Ende 2021 aufgelöst werden

Radevormwald Die Zukunft der Radevormwalder Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) scheint besiegelt. Die Gesellschaft soll bis Ende kommenden Jahres aufgelöst werden, erklärte der neue Kämmerer Simon Woywod.

Bernd-Eric Hoffmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der UWG, stieß mit seinem Antrag in der Ratssitzung am Dienstag ein wichtiges Thema an. Der Antragstext „Der Bürgermeister, als Vertreter des Gesellschafters der WFG, wird gebeten die Übertragung des für die Nordstraße gezahlten Kaufbetrags an den Gesellschafter, die Stadt Radevormwald, zu veranlassen“, produzierte eine Stellungnahme des Kämmerers zu der aktuellen Situation der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG).