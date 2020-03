Wirtschaftsförderung Radevormwald : Malen für den Weihnachtsmarkt

Kein Aprilscherz: Die Wirtschaftsförderung Radevormwald veranstaltet gemeinsam mit der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen einen Malwettbewerb. Dieser startet am 1. April. Foto: WFG

Radevormwald Erstmalig besteht für die Radevormwalder Kindergartenkinder und Schüler im Alter von 5 bis 14 Jahren die Chance, ein Plakat für den diesjährigen Weihnachtsmarkt zu gestalten.

Die Wirtschaftsförderung (WFG) veranstaltet mit der Sparkasse einen Malwettbewerb zum Thema „Weihnachten“. Bis dahin ist zwar noch viel Zeit, aber die Veranstalter wollen den Kindern und Jugendlichen in Zeiten der sozialen Einschränkungen eine sinnvolle und spaßbringende Beschäftigung bieten.

Erstmalig besteht für Radevormwalder Kindergartenkinder und Schüler von fünf bis 14 Jahren die Chance, ein Plakat für den Weihnachtsmarkt zu gestalten. Der Wettbewerb ist in zwei Altersgruppen unterteilt, aus der jeweils das Gewinnerbild als Plakat für den Rader Weihnachtsmarkt in der ganzen Stadt zu sehen sein wird. Außerdem gibt es Sachpreise zu gewinnen. „Bei der Gestaltung der Bilder gibt es viel Raum für kreative Ideen“, teilt die WFG mit. „Malen, zeichnen oder eine Collage – alles ist möglich. Auch bei der Wahl der Technik haben die Teilnehmer keine Beschränkungen, Wasserfarben, Buntstifte oder Kreide – die Veranstalter freuen sich auf viele Ideen.“

Im Anschluss an den Wettbewerb werden die Bilder in den Räumen der Sparkasse ausgestellt. Der Termin hierfür wird noch bekanntgegeben. Der Wettbewerb startet am 1. April. Abgabeschluss ist der 30. Mai. Weitere Informationen sowie ein Teilnahmeformular finden Interessierte im Internet unter www.tourismus-radevormwald.de sowie auf der Internetseite der Stadt: www.radevormwald.de.