Abgeordneter für Radevormwald : Millionen für Städtebauförderung

Radevormwald Auch Rade wird vom Landesprogramm profitieren, erklärt Jens-Peter Nettekoven.

Die Stadt Radevormwald wird 2020 Fördermittel in Höhe von insgesamt 2,206.000 Euro aus der Städtebauförderung und dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ erhalten. Gefördert werden die Sanierung des integrativen Stadtbades „life-ness“ mit 1,954.000 Euro und die ökologische Aufwertung eines Schulhofes sowie die Ausgestaltung der Erlebbarkeit der Wupper in den Wupperorten mit 252.000 Euro.

Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven: „Die Zusage der Fördergelder ist ein willkommener Lichtblick in einer Zeit, in der das öffentliche Leben in Radevormwald ganz unter dem Eindruck des Kampfes gegen die Ausbreitung des Coronavirus steht. Damit demonstriert die Landesregierung, dass sie auch in dieser schweren Zeit an der Seite der Kommunen steht.