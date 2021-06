Politik in Radevormwald : Knebelt das Konzept den Handel?

Politik in Radevormwald

Bevor Radsport Nagel seine Filiale in Radevormwald eröffnen konnte,mussten einige Hürden überwunden werden. Foto: Heike Karsten

Radevormwald Das Einzelhandelskonzept in Radevormwald sorgt weiter für Debatten. Die zum Konzept gehörende Sortimentsliste ist laut den Kritikern viel zu eng geknüpft.

Das Einzelhandelskonzept für Radevormwald – genauer gesagt dessen Fortführung – war erneut Thema im Stadtentwicklungsausschuss. Und wie sich am Dienstag zeigte, gibt es weiter Einwände aus den Reihen der Politik, besonders von den Fraktionen der SPD, der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA) und der Alternativen Liste (AL). Die zum Konzept gehörende Sortimentsliste, die verhindern soll, dass Läden im Stadtkern durch Wettbewerb an der Peripherie beeinträchtigt werden, ist laut den Kritikern viel zu eng geknüpft und verhindere letztlich, dass sich attraktive Geschäfte in der Stadt ansiedelten.