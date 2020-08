Politik in Radevormwald : Vorschlag: Ehemaliges Awo-Haus in Kita umwandeln

Das ehemalige Awo-Gebäude an der Flurstraße. Foto: Wolfgang Scholl/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald In der Nähe des Gebäudes an der Flurstraße soll ein Waldkindergarten entstehen. Damit die Kinder und Erzieherinnen auch einen Ort für schlechtes Wetter haben, könnte das einstige Haus der Arbeiterwohlfahrt genutzt werden.

Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) Radevormwald möchte überprüfen lassen, unter welchen Bedingungen und mit welchem Kostenaufwand (Kostenschätzung) das ehemalige, im städtischen Besitz befindliche, Awo-Gebäude an der Flurstraße in den Wupperorten in eine Kindertagesstätte umgewandelt werden kann. Einen entsprechenden Antrag hat die AL für den Jugendhilfeausschuss gestellt.

„Es fehlen insgesamt noch Kindergartenplätze. Derzeit ist geplant, in der Nähe dieses Gebäudes einen Waldkindergarten einzurichten“, heißt es in der Begründung der Fraktion. Ein Waldkindergarten sollte aber auch für sehr schlechte Wetterlagen einen in der Nähe gelegenen Rückzugsort besitzen. Dieses Erfordernis würde das genannte Gebäude erfüllen. „Außerdem ist es wahrscheinlich leichter und vermutlich auch kostengünstiger, auf ein vorhandenes Gelände und Gebäude zurück zu greifen, als ein Gebäude völlig neu errichten zu müssen.“ Diese Lösung würde in den Augen der Alternative Liste auch den Charme besitzen, dass sie schneller umgesetzt werden könne, als ein vollständiger Neubau an einem noch heute unbekannten Ort.

Im Ausschuss wird auch über einen weiteren Antrag der Alternativen Liste beraten, der bereits im Juni gestellt wurde. Dabei geht es um den Vorschlag, die Begegnungsstätte Hürxthal zeitweilig als Jugendcafé zu nutzen. „Wir wir das beobachten, ist die Begegnungsstätte Hürxthal zu ganz vielen Zeiten ungenutzt“, heißt es in der Antragsbegründung. Andererseits fehle den älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Radevormwlad seit Jahren ein innenstadtnaher, nicht kommerzieller Treffpunkt. „Daher halten wir es für geboten, in diesen Räumlichkeiten den Jugendlichen ein Angebot zu unterbreiten“, schreibt der AL-Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus.

(s-g)