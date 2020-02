Wintersport in Radevormwald : Ist die Ski-Loipe Schnee von gestern?

Heike Ueberall auf dem Schneemobil im Januar 2017. Damals sah es so aus, als könnte die Loipe freigegeben werden, die Spur wurde vorbereitet. Am Ende reichten die Wetterverhältnisse dann noch nicht aus. Foto: Ueberall

Radevormwald Der Winter bietet derzeit Vorfrühlingstemperaturen. Die Wirtschaftsförderung bietet unverzagt ein Schneetelefon für jene an, die rund um Önkfeld die Langlauf-Loipe nutzen wollen. Doch seit Jahren spielt das Wetter nicht mehr mit.

Eigentlich ist es mitten im Winter, doch in den Parks flöten schon die Vöglein und Pflänzchen schauen zaghaft aus der Erde – im Bergischen herrschen in diesen Tagen Temperaturen wie im Vorfrühling. Da wirkt es beinahe surreal, dass die Wirtschaftsförderung (WfG) in Radevormwald ein Schneetelefon anbietet. Dort können sich Interessierte informieren, ob die Bedingungen ausreichend sind, um die Skilanglauf-Loipe bei Önkfeld nutzen zu können.

Es ist schon ein Weilchen her, dass dort auf den Hügeln Wintersportler mit Ski und Stöcken beobachtet werden konnten. Heike Ueberall, die als Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung für die Loipe zuständig ist, erinnert sich: „Im Januar 2017 sah es fast so aus, als könnte es klappen.“ Die Loipe wurde für alle Fälle schon einmal gespurt, das heißt, mit Schneemobil und Spurgerät die Piste vorbereitet. Doch die Schneehöhe reichte am Ende nicht aus. „Die Grasnabe kam durch“, berichtet Heike Ueberall. Und so wurde die Piste am Ende doch nicht freigegeben. „Es müssen schon 30 bis 40 Zentimeter Schneehöhe sein“, erklärt sie. Ansonsten würden Maulwurfshügel und andere Unebenheiten das Pistenvergnügen schmälern.