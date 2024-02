Brücken-Neubau in Radevormwald Wird die „Kinderwagenchaussee“ wieder geöffnet?

Die Wupperbrücke in Dahlhausen muss abgerissen und neu gebaut werden, laut den Behörden führt kein Weg daran vorbei. Ob zumindest ein Weg an der Baustelle selbst vorbei führt, darüber machen sich die Verantwortlichen im Radevormwalder Rathaus derzeit Gedanken. Denn die Verkehrsbehinderungen für die Anwohner in den Wupperorten, aber auch für andere Fahrer, die regelmäßig die L 81 in Richtung Remscheid oder Wuppertal nehmen, werden lange dauern.