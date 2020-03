Coronavirus in Radevormwald : „Wir sind flächendeckend unterwegs“

Radevormwald Mitarbeiter der Verwaltung gehen regelmäßig auf Streifen, um zu kontrollieren, dass die Verfügungen des Kreises in Rade beachtet werden.

„Trautes Heim – Glück allein“ – nie war diese alte Weisheit so wahr wie in diesen Tagen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, fordern alle offiziellen Stellen die Bevölkerung dringend auf, nur vor die Tür zu gehen, wenn es wirklich nötig ist, etwa, um sich mit Lebensmitteln einzudecken. „Wir alle müssen die Risikogruppen durch unsere Solidarität schützen. Wenn wir zuhause bleiben, schützen wir uns selbst. Wir schützen damit aber auch Menschen, für die eine Ansteckung sehr schwerwiegende Folgen haben kann“, erklärt Jochen Hagt, Landrat des Oberbergischen Kreises.

Die Verwaltung in Gummersbach hatte am Mittwoch eine allgemeine Verfügung in Kraft gesetzt, die unter anderem die Schließung des Einzelhandels und die Sperrung von Spielplätzen vorsieht. Für die Verwaltungen in den einzelnen Städten und Gemeinden ist es derzeit wichtig sicherzustellen, dass für die wichtigsten Aufgaben weiter Personal da ist. Daher, so der Radevormwalder Bürgermeister Johannes Mans, werde man einen Schichtdienstplan entwerfen. „Wir haben regelmäßige Krisensitzungen“, erklärt der Stadtchef. „Wir erwägen, zentrale Dienste auszulagern, um das Risiko zu minimieren, dass sich ein großer Teil der Mitarbeiter ansteckt.“