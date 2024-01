Kulturkreis Radevormwald Theaterstücke – mal komisch, mal futuristisch

Heitere Verwicklungen stehen im Mittelpunkt des Stückes. Als Ferris widerwillig zustimmt, auf das schäbige Landhotel seiner Schwester aufzupassen, während sie im Urlaub ist, ahnt er nicht, auf welches Chaos er sich hier eingelassen hat; welch wildes Kommen und Gehen in diesem unscheinbaren Hause herrscht. Im Laufe seines Hotel-Sittings wird Ferris in Lügen, Irrungen und Wirrungen verwickelt, während er tapfer versucht, die unvermeidlichen Treffen von Ehemännern, Ehefrauen und Liebhabern und Geliebten in verschiedenen kompromittierenden Situationen mit allen Mitteln (Gin, Whiskey, Sandwiches, Pralinen und Hosen) zu verhindern…Dabei schubsen ihn die beiden Mister Smith immer wieder in unmögliche – aber sehr komische – Situationen.