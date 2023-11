Betriebshof in Radevormwald So rüstet sich der Winterdienst für Schnee

Das kommende Wochenende könnte für die Mitarbeiter des Betriebshofes in Radevormwald die erste Bewährungsprobe im diesjährigen Winterdienst werden. Denn der Deutsche Wetterdienst sagt für Samstag in Nordrhein-Westfalen ausgiebige Schauern voraus, „im Bergland als Schnee, dabei Glättegefahr“. Am Sonntag dann könnte es in höheren Lagen ebenfalls Schnee oder Schneeregen geben. Und Radevormwald ist nun mal eine der höchst gelegenen Städte im Bergischen Land.