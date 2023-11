Ausschuss in Radevormwald Stadt will Stelle für Brandschutztechniker einrichten

Brandverhütungsschauen werden durchgeführt, um zu überprüfen, ob bestimmte Gebäude und Einrichtungen den Erfordernissen des Brandschutzes entsprechen. Das ist vor allem in zwei Fällen nötig: Zum einen, wenn die Gebäude in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind und zum anderen, wenn im Ernstfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte in Gefahr sind. Bei den erwähnten Prüfungen werden daher mögliche Gefahrenquellen unter die Lupe genommen und Maßnahmen veranlasst, mit denen die Sicherheit gewährleistet werden kann.