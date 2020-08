Jugendamt in Radevormwald : Jugendhilfe im Strafverfahren soll extern vergeben werden

Jugendamt in Radevormwald

Radevormwald Die Arbeit mit straffälligen Jugendlichen habe sich in den vergangenen Jahren zeitlich und inhaltlich verändert, erläutert Jugendamtsleiter Peter Horn. Das Amt könne dies personell nicht stemmen.

Das Jugendamt Radevormwald organisiert die Jugendhilfe im Strafverfahren neu. Peter Horn, Leiter des Jugendamtes, informierte den Jugendhilfeausschuss nun über die aktuellen Entwicklungen. „Die Arbeit mit straffälligen Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren zeitlich und inhaltlich stark verändert. Das liegt unter anderem an veränderten prozessualen und jugendrechtlichen Vorschriften und Gesetzen“, sagt Horn.

Die konkreten Anforderungen an diesen freien Träger stellt das Jugendamt in einem „Pflichtenheft“ zusammen. Die Aufgaben, die ausgelagert werden, decken unter anderem die Arbeitsbereiche Anklagen vor Amts- und Landgericht, Diversionsverfahren, Polizei-Diversionen, Kooperation mit dem Jugendamt sowie die Erhebung und Pflege von Statistiken ab.

Die zentrale Aktenführung liegt weiterhin in den Händen des Jugendamtes. „Wir planen diese Auslagerung in dem Umfang einer halben Stelle ein. Die jährlichen Kosten würden bei 45 000 Euro liegen“, sagt Peter Horn.

Dem Beschlussentwurf zur Auslagerung der Aufgaben, die durch den Rat der Stadt bestätigt werden muss, stimmte der Ausschuss zu, allerdings nur unter der Prämisse der Möglichkeit der weiteren Mitwirkung. „Wir wollen an der Erarbeitung der konkreten Ausschreibung beteiligt werden und auch an der Auswahl des Trägers“, sagt Petra Ebbinghaus als Vertreterin der Alternativen Liste (AL). Für diese Beteiligung wird ein Arbeitskreis gegründet, an dem alle Mitglieder des Jugendhilfeausschuss teilnehmen können.