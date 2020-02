Karneval in Radevormwald : „Wildpinkler“ lassen Wut an Kirchenfenster und Tor aus

Das Tor am Haupteingang der Kirche wurde beschädigt. Gottesdienstbesucher mussten am Sonntag den Nebeneingang nehmen. Foto: Gisela Busch

Radevormwald Bei einer Mahnwache nach dem Anschlag von Hanau drängten sich am Karnevalssamstag ungebetene Gäste auf das Kirchengelände. Als man die Tore schloss, wurden sie aggressiv.

Viele Menschen haben am Samstag fröhlich den Karneval in der Innenstadt gefeiert. Mit den weniger schönen Seiten des Festes wurde die reformierte Kirchengemeinde konfrontiert. Anlässlich des Terroranschlags in Hanau hatte die Gemeinde zu einem Friedensgebet mit Mahnwache in der Kirche am Markt aufgerufen. Dieser Einladung seien auch viele Menschen gefolgt, berichtet Gisela Busch, Vorsitzende des Presbyteriums. „Kaum waren die Tore offen, kamen aber auch ungebeten Gäste zum Wildpinkeln auf das Kirchengelände. Einige habe ich sofort angesprochen, es half aber nichts, kurze Zeit später waren sie wieder da.“