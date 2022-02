Abfallentsorgung in Radevormwald : Wilde Müllkippen bleiben ein Problem

Diese „Bescherung“ fand Lutz Aldermann Ende Januar nahe der Ortschaft Hönde, nicht weit vom dortigen Flugplatzgelände. Foto: Lutz Aldermann

Radevormwald Nahe der Ortschaft Hönde wurde wieder einmal Abfall illegal abgeladen. Dabei ist die legale Entsorgung für die Bürger meist gebührenfrei.

In Radevormwald ist der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) für die Abfallentsorgung zuständig, das Angebot für Bürger ist breit aufgestellt. Trotz der zahlreichen gebührenfreien Leistungen, die der BAV anbietet, tauchen im Stadtgebiet immer wieder wilde Müllkippen auf.

Lutz Aldermann hat deswegen schon oft auf den Mängelmelder der Stadt zurückgegriffen und wilde Müllkippen gemeldet. „Im September 2021 fielen mir bei Hönde an der K11, neben der Einfahrt zu unserem Modellfluggelände, mehrere Farbeimer, sowie PKW-Federn, Bekleidung, Altöl, Kleinmöbel, Baustoffe und ein defekter Werkzeugkasten auf. Mehr als eine normale Kofferraumladung. Noch während ich den Fund sofort per Mängelmelder dem Ordnungsamt melden wollte, kam schon ein städtischer LKW und holte den Sondermüll ab“, berichtet der Bürger aus Radevormwald. Am vergangenen Sonntag kam es zu einer ähnlichen Situation. „Ich fand an fast gleicher Stelle etwa zehn Müllsäcke, einer war offen und man sah Tapetenreste einer Renovierung. „Auch diesen Fund habe ich umgehend mit dem Mängelmelder dem Ordnungsamt bekanntgegeben.“

Info Abfallnavi für Radevormwald Serviceangebote Der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) ist für die Abfallentsorgung in Radevormwald zuständig. Auf der Internetseite www.bavweb.de/Kommunale-Entsorgung/Radevormwald gibt es ein Abfallnavi, das über Abfuhrtermine und Entsorgungsstandorte informiert und alle Informationen rund um die Abfallentsorgung von A bis Z bereit stellt. Bürger können sich außerdem für einen E-Mail Service anmelden, der sie automatisch an Abfuhrtermine erinnert, das geht auch über eine App. Die meisten Entsorgungsleistungen sind für Bürger gebührenfrei. Zur Entsorgung kann man auch den Wertstoffhof in Hückeswagen nutzen.

Lutz Aldermann freut sich über die Möglichkeit, solche Funde direkt über den Mängelmelder an das Ordnungsamt weiterzuleiten. „Ich muss die Mitarbeiter der Stadt loben, weil jede berechtigte Eingabe über den Mängelmelder sehr schnell bearbeitet und das Problem in kürzester Zeit behoben wird“, sagt er. Den Müll von vergangener Woche haben dann Mitarbeiter des BAV abgeholt, denn auch diese Aufgabe fällt nun in den Zuständigkeitsbereich des Verbandes.

Wilde Müllkippen sind kein Problem, das nur in Radevormwald auftritt. Auch in anderen Kommunen kämpfen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des BAV gegen illegal entsorgten Müll. „Meistens sind Orte betroffen, die gut mit dem Auto zu erreichen sind und an denen man unbeobachtet ist“, sagt Christoph Rösgen, Leiter der Abfallwirtschaft des BAV. Seine Erfahrung zeigt, dass Bürger dann Müll illegal entsorgen, wenn sie zum Beispiel umziehen oder ungewöhnlich viel Müll angesammelt haben.

Wilden Müll einzusammeln bedeutet für die Mitarbeiter des BAV einen erheblichen zeitlichen Aufwand. „Die offizielle Abfallentsorgung ist geregelt und in vielen Arbeitsschritten automatisiert. Wilde Müllkippen zu beseitigen ist ein großer zeitlicher Aufwand und auch ein wirtschaftlicher Schaden, der dann entsteht. Außerdem wird die Umwelt belastet“, sagt Christoph Rösgen.

Auch Jochen Knorz, Leiter des Ordnungsamtes in Radevormwald, hat kein Verständnis für die Bürger, die Müll an öffentlichen Plätzen oder in Wäldern abladen. „In Radevormwald ist die Abfallentsorgung sehr gut geregelt und fast immer gebührenfrei. Trotzdem werden wir über den Mängelmelder immer wieder auf wilde Müllkippen aufmerksam gemacht.“ Er betont, dass auch Beobachtungen gemeldet werden können. „Wir gehen, wenn es Zeugenaussagen gibt oder der Müll Rückschlüsse auf den Täter zulässt, gegen die Personen vor, die Müll illegal entsorgen.“

Auch Christoph Rösgen weist auf Bußgelder hin, die je nach Menge und Art des Abfalls, bis zu mehrere tausend Euro hoch seien können. Die Informationen über die richtige Entsorgung von Abfall seien in Radevormwald umfänglich und gut. „Wer nicht genau weiß, wie bestimmte Dinge zu entsorgen sind, kann die Abfallberatung anrufen. Wir informieren über alle Angebote. Eigentlich gibt es für alle Arten von Abfall, sei es Sperrmüll oder Elektrogeräte, ein direktes Angebot. Das Schadstoffmobil nimmt zum Beispiel Farben und Lacke entgegen“, sagt der Leiter der Abfallwirtschaft.