Dauerregen in Radevormwald Stadt plant Maßnahmen gegen „nasse Füße“

Solche hatten einige Radevormwalder am Donnerstag durch den Regen dann doch. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, mussten die Einsatzkräfte in zwei Fällen ausrücken. So wurde in der Ortschaft Heidersteg am Donnerstag um 20.30 Uhr ein Wasserschaden gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Garage unter Wasser stand, auch ein Heizungskeller drohte in Mitleidenschaft gezogen zu werden. „Der Kellerraum wurde mittels Sandsäcken gegen das Eindringen von Wasser geschützt“, berichtet die Feuerwehr. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Um 23.11 Uhr wurden die Helfer dann an die Bernd-Rosemeyer-Straße gerufen, wo ein Keller unter Wasser stand. Hier kam eine Tauchpumpe zum Einsatz, nach etwa zwei Stunden konnte die Feuerwehr abrücken. Keine Einsätze wurden diesmal aus dem Uelfetal gemeldet, obwohl die Wiesen dort teilweise unter Wasser standen.