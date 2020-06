Corona-Fälle in Radevormwald : Bürgermeister mahnt: Wir müssen weiter vorsichtig sein

Radevormwald Das Kreisgesundheitsamt in Gummersbach und die Radevormwalder Verwaltung vor Ort stehen in ständigem Kontakt mit den Neu-Infizierten und den Kontaktpersonen. Die Sicherheitsmaßnahmen würden eingehalten.

Nachdem in der vergangenen Woche im Oberbergischen Kreis kein Corona-Fall mehr gemeldet wurde, ist das Virus nun in Radevormwald neu ausgebrochen. Am Dienstag war ein neuer Fall in der Stadt gemeldet worden, am Donnerstag teilte das Kreisgesundheitsamt mit, dass inzwischen vier Personen in Radevormwald positiv auf das Virus getestet sind. 13 weitere Personen sind neben diesen vier inzwischen in angeorndeter Quarantäne, sie gelten als Kontaktpersonen ersten Grades.