Eisenbahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal Schotterzug nach Rade unterwegs

(s-g) Die Bauarbeiten an der Eisebahnstrecke im Tal der Wupper gehen unvermindert weiter. In der vergangenen Woche waren an zwei Tagen zwei Schotterzüge auf der Strecke unterwegs, die insgesamt 450 Tonnen Schotter in das Gleisbett eingebracht haben. Das teilt Michael Gerhardts, Mitglied des Vereins Bergische Bahnen/Wupperschiene mit: „Dies dient der Sicherung und Stabilisierung der Gleisanlage. Der Schwerpunkt der Nachschotterarbeiten lag zunächst zwischen Beyenburg und Remlingrade, wo hinter dem Bahnübergang in Beyenburg mit dem Abziehen des Schotters begonnen wurde.“ Im weiteren Verlauf sei mit dem zweiten Zug der Abschnitt von Remlingrade in Richtung Dahlerau bearbeitet worden. „Auf diesem Abschnitt werden noch weitere Aktivitäten erfolgen da die Schotterung hier noch weiter ergänzt werden muss“, erläutert Gerhardts.